السوداني للرئيس الصومالي: تهيئة متطلبات نجاح القمة لإصدار قرارات تتناسب مع التحديات

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ، الذي وصل الى للمشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34، التي تستضيفها العاصمة بغداد يوم غد السبت".وأكد ، "تهيئة كل متطلبات نجاح لإصدار قرارات تتناسب مع حجم التحديات والتطورات العربية والإقليمية".من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن أمله "بنجاح القمة في بغداد"، مؤكداً "أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين والاستعداد لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، في ظل ما تملكه بلاده من ثروات وموارد طبيعية، بشكل يعود بالنفع لكلا البلدين".