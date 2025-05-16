ضيف الشرف في القمة.. رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى بغداد

وقال لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " الإسباني يصل إلى العاصمة ، للحضور ضيفاً على مؤتمر الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت".ومن المقرر أن تعقد في القمة العربية الـ34 في بغداد يوم غد السبت، فيما أكدت بغداد عملها على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة