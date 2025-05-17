رئيس الوزراء ينشر رسالة مكتوبة بخط يده بشأن القمة العربية

وقال في رسالته التي تلقتها ، ان " تجمع الأشقاء كما هو دورها التاريخيّ لصياغة رؤية ستراتيجية للمستقبل"، مبينا ان "مناسبة ستكون منصة لتعضيد التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف".وفيما يلي نص الرسالة: