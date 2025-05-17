رئيس وفد المملكة الأردنية جعفر حسان يصل إلى بغداد

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية السيد ، وصل إلى العاصمة للمشاركة في أعمال الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".وتنطلق اليوم السبت أعمال القمة العربية في العاصمة بغداد، بنسختها الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذها السلطات لتأمين وصول القادة والمسؤولين العرب إلى ، حيث تقرر تخصيص أحد الرئاسية مكاناً لانعقاد القمة.