أبو الغيط: سوريا تخوض مرحلة صعبة لبناء الدولة الجديدة

وقال في كلمته خلال انعقاد في ، "أتقدم بجزيل الشكر للعراق شعباً وحكومةً على حسن الاستقبال وأهنئكم برئاسة القمة الـ34".وأضاف أبو الغيط، "نمر بالذكرى الثمانين لتأسيس ، واستمرارية هذه المنظمة عبر 8 عقود شاهدة على قوة الشعوب وروابطهم التي تقوم على اللغة والثقافة والتأريخ المشترك".وتابع أبو الغيط، أن "كيان الدولة بالسودان صار عرضة للتهديد ونثق بقدرة شعبه لإعادة بناء ما دمرته الحرب"، مبينا ان "الانقسام ما يزال مهدداً لوحدة البلد في ليبيا".وأوضح أبو الغيط، أن " تخوض مرحلة صعبة وتحدياً كبيراً لبناء سوريا جديدة وسنقف مع أهلها لتجاوز هذا الوضع الصعب"، لافتا الى ان " يواجه تحدياً للتعافي في ظل عدوان متواصل".وشدد أبو الغيط، "ما تزال قضية فلسطين هي القضية الأساسية للعرب، وبات قتل الأطفال والمدنيين في فلسطين أمراً طبيعياً أمام العالم، وأسجل للجهود التي تبذلها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".