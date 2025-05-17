السيد الصدر يوجه رسالة الى المشاركين في القمة العربية

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "الى الإخوة الضيوف في الحبيبة.. كونوا صفًا واحدًا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني مهما كانت الظروف.. كونوا صفًا واحدًا من أجل نصرة إخوتكم في غزة ولبنان واليمن".وأضاف "كونوا صفًا واحدًا مع إخوتكم في وليبيا.. وكونوا صفًا واحدًا مع ديمقراطية لا تشدد فيها ولا طائفية.. وكونوا صفًا واحدًا مع عراقكم لينهض بالإصلاح والاستقلال".وتابع "نسأل الله تعالى أن يبعد عن المنطقة العربية كل شر.. شر الاحتلال والتطبيع والتدخل الإمريكي المتغطرس".