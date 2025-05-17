وزير الخارجية السوري: اجتماعنا على أرض بغداد فرصة تأريخية

وقال في كلمته خلال المنعقدة في ، تابعتها ، "نعبر عن خالص الشكر والتقدير للعراق على حسن الضيافة"، مبينا ان "ما يجمعنا هو هوية جامعة ومصير واحد".

وقدم التهاني "للعراق على التنظيم العالي في استضافة القمة العربية"، معربا عن رفض " كافة أشكال التدخلات الخارجية في منطقتنا العربية".

وذكر ان " لا تقبل بالوصاية او تكون ساحة لصراع الآخرين "، معربا عن رفضه "ان تكون سوريا طرفاً لمحور ضد محور".

وأكد ان "سوريا تنطلق من رؤيتها نحو العمق العربي بأن وحدتنا العربية ركيزة أساسية لبناء المستقبل"، لافتا الى "التمسك الثابت بوحدة سوريا".

ورفض الشيباني خلال حديثه: " أي مشروع يؤدي إلى إضعاف الدولة في سوريا أو اقتطاع جزء من أراضيها"، موضحا "اننا بدأنا خطوات جادة نحو التعافي الوطني واللجوء الى الحوار يضمن التمثيل كما نواصل العمل الجاد لتحقيق العدالة الانتقالية".

وتابع، ان "الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق القانون الدولي باعتداءاته على الجنوب السوري"، مؤكدا ان "ما يجري ليس تحركات عابرة بل جهود مدروسة لجر البلاد إلى حرب أهلية وتمزيقها إلى كيانات متنازعة".