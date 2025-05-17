جلسة اختتام أعمال القمة العربية في بغداد.. رئيس الجمهورية: قمتنا هدفها توحيد الجهود

وقال في كلمة له خلال اختتام أعمال في ، إن "القمة العربية التي عقدت في العاصمة بغداد هدفها توحيد الجهود العربية".وأضاف: "نتطلع إلى نتائج تحقق مستقبلاً أفضل إلى بلداننا".