أمين عام جامعة الدول العربية يعرض "استراتيجية شاملة للأمن الغذائي": الاقتصاد العالمي مضطرب

وقال في كلمته بالقمة التنموية الخامسة في ، وتابعته ، إن "الاقتصاد العالمي يمر بحالة من الاضطراب، ونلمس اتجاهاً عالمياً للتكامل الإقليمي".وأضاف أن "التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة تفرض أهمية عقد قمة بغداد بعيداً عن الانكفاء على الذات".وتابع الأمين العام للجامعة العربية "نعرض أمام القمة التنموية استراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي".وشدد على أنه "يجب إيجاد حلول ملموسة لقضية الأمن الغذائي العربي وفق الاستراتيجية المطروحة بالقمة العربية في بغداد".