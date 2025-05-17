وزير الخارجية الجزائري: تحقيق التكامل الاقتصادي يجب ألا يبقى حلماً مؤجلاً

وقال عطاف في كلمته خلال القمة التنموية بدورتها الخامسة في ، وتابعته ، أنه "نجدد التزامنا بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي"، مشيرا الى ان "الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن".وتابع، أن "تحقيق التكامل الاقتصادي يجب ألا يبقى حلماً مؤجلاً"، مردفاً، أن "تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود يبقى رهينة بمدى سعينا لتوفير مقوماته الأساسية".وشدد على "حرص بلاده على أن نكون طرف فاعلاً في تعزيز التقارب بين "، مؤكداً أنه "ندعم مشاريع الربط البري والبحري والطاقة".