نائب وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة تعزيز القطاع الخاص العربي

وقال الخريجي في كلمته بالقمة التنموية في دورتها الخامسة المنعقدة في ، وتابعته ، إن "التبادل التجاري يمثل أحد محاور التكامل الاقتصادي بين ".وأضاف "ندعم جميع المبادرات التنموية"، مشدداً على "ضرورة تعزيز القطاع الخاص".