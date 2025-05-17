السوداني يوجه رسالة شكر للمشاركين بالقمتين العربية والتنموية: قلوب العراقيين وأياديهم مفتوحة دائماً

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، وتابعته ، إنه "أتقدم بالشكر الوافر باسم ، حكومةً وشعباً، للإخوة العرب الذين شاركوا في قمّتي ؛ العربية والتنموية، اللتين نأمل أن تسهم مخرجاتهما في تحقيق تطلعات شعوبنا في كل مكان من أرجاء العالم العربي".وأضاف: " بغداد ستبقى دائماً ساحة للعمل العربي المشترك، ومصدر قوّة واقتدار، وركيزة في صنع القرار العربي، وهو ما تجسد في استضافتها للأشقاء، وما خرج عنها من مبادرات ومقررات تواكب حجم التحديات التي تواجهنا اليوم".وتابع: " قلوب العراقيين وأياديهم مفتوحة دائماً لكل خطوة فعالة ترسم المستقبل، وكل جهد يدعم الاستقرار والتنمية ويحدّ من انتشار الصراعات، ويلبي آمال شعوبنا".