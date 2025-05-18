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مستشار حكومي يحدد محاور "عوّضت" مستوى الحضور لقمة بغداد
سياسة
2025-05-18 | 05:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,317 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أكد المستشار الحكومي عائد
الهلالي
، ان المتبنيات العراقية التي عرضها خلال
القمة العربية
34 التي عقدت في
بغداد
امس، عززت مكانته كفاعل مؤثر في المحيط الإقليمي، معتبرا ان ضعف الحضور العربي لم يؤثر على مخرجات القمة خصوصا وان مستويات الحضور تتغير وفقا للمتغيرات والاولويات الداخلية للبلدان.
وقال
الهلالي
للسومرية نيوز، ان "مخرجات القمة التي عُقدت يوم أمس جاءت لتعكس مواقف متوازنة ومسؤولة تجاه القضايا الإقليمية، وقد مثّلت مقرراتها خطوة مهمة نحو تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات المتصاعدة".
وأوضح أن "الموقف العراقي كان واضحًا وثابتًا، حيث عبّر الوفد العراقي، برئاسة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، عن رؤية متقدمة تقوم على الحوار، احترام السيادة، ورفض التدخلات الخارجية، مما عزز من مكانة
العراق
كطرف فاعل ومؤثر في محيطه العربي".
وأكد أن "مواقف العراق لاقت ترحيبًا من الدول المشاركة، ما يؤكد نجاح الدبلوماسية العراقية في إيصال صوت الدولة ومصالح شعبها بوضوح".
وفيما يخص ضعف التمثيل، أشار الى انه "كان ملحوظًا في غياب عدد من القادة، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على أهمية القمة أو على نتائجها، فالحضور النوعي، وخاصة من قبل العراق، عوّض بعض الغياب، وأسهم في ضمان مخرجات تعبّر عن الروح الجماعية والمسؤولية العربية".
واعتبر انه "من الطبيعي أن تختلف مستويات التمثيل من قمة لأخرى لأسباب تتعلق بالظروف الداخلية للدول، لكن الثابت هو أن العراق قدّم نموذجًا جادًا لحضور فاعل ومؤثر، ما يعكس الاستقرار السياسي والدور الإقليمي المتصاعد للحكومة العراقية في ظل نهجها القائم على الاعتدال والتوازن".
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