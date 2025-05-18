الاتحاد الأوروبي يهنئ العراق: تنظيمكم للقمتين العربية والتنموية لافت

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "نائب رئيس ، ، استقبل للاتحاد الأوروبي لشؤون ، لويجي دي مايو، وذلك على هامش أعمال الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، اللتين استضافتهما العاصمة ".وأضافت أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين والاتحاد الأوروبي، وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وقدّم دي مايو "تهانيه إلى بمناسبة النجاح اللافت في تنظيم القمتين"، معبراً عن "رغبة في توطيد شراكاته مع ، ودعم العراق في جهوده لقيادة المبادرات المشتركة التي تستهدف معالجة القضايا الإقليمية الراهنة".وأكد الجانبان "خلال اللقاء ضرورة وقف الحرب في غزة بشكل عاجل، وتقديم الدعم الكامل للجهود الإنسانية والإغاثية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين".وناقش الطرفان "ملف الأزمة السورية"، مشددان على "أهمية احترام سيادة ووحدتها".وبحثا "سير المفاوضات الجارية بين وإيران"، فيما أكد وزير الخارجية "دعم العراق لأي جهود من شأنها تخفيف التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وشدد فؤاد حسين على "التزام العراق بلعب دور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على إيجاد مناخ إيجابي يدعم الحوار ويجنّب المنطقة المزيد من التوترات"، معرباً عن "شكره وتقديره للمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي على زيارته إلى بغداد، ومشاركته في فعاليات القمتين".