العراق يبحث مع "اونروا" الإسراع في إدخال المواد الإغاثية للمدنيين في غزّة

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "استقبل اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فليب لازاريني، إذ جرى بحث جهود الوكالة في تأدية مهامها وتقديم خدماتها، في ظل ما تواجهه من معرقلات واستهدافات مباشرة من قبل قوات الاحتلال، والتأكيد على أهمية وقف العدوان المستمر، والإسراع في إدخال المواد الإغاثية للمدنيين في غزّة، وفتح المعابر".وأكد السوداني، "استعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم للوكالة، وهو ما تجسد في المبادرات التي طرحها العراق خلال القمّتين العربية والتنموية، اللتين عُقدتا أمسِ في ، التي كان من بينها طرح مبادرة تأسيس لإعمار غزّة".