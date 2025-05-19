السوداني: المواطن اكثر وعيا من بعض المتصدين للعملية السياسية

وقال خلال تواصله مع المواطنين في احد البرامج الصباحية على شاشة القناة الرسمية، ان "جميع مناطق مشمولة بخطة التأهيل والاعمار"، مشيرا الى ان "العمل يجري تباعا".وأضاف ان "بعض الجسور ستدخل الخدمة قريبا في بغداد"، مؤكدا ان " سيفتتح قريبا في بغداد".واعتبر السوداني ان "المواطن أكثر وعياً حتى من بعض المتصدين للعملية السياسية"، في تصريح يأتي بسياق تصاعد حملة المناكفات السياسية ومحاولة التضييق على شعبية السوداني والخطوات الحكومية والتقليل من أهميتها، بالتزامن مع اقتراب حلول الانتخابات.