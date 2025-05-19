رئيس مجلس الرئاسة الليبي يهنئ العراق بنجاح القمتين.. السوداني: نريد تعزيز العمل العربي

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أنه "جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية، وأهمية تطوير التعاون المشترك، بما يصبّ في مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كما شهد الاتصال بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وأشار إلى "رؤية نحو تحقيق التكامل وتعزيز الروابط التي من شأنها أن تعزز العمل العربي المشترك، وهو ما تجسد في قمّة وما شهدته من إطلاق مبادرات عديدة شملت الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تصبّ في صالح الشعوب العربية".من جانبه، هنأ المنفي رئيس "بمناسبة نجاح تنظيم الـ34 في بغداد والقمّة التنموية بدورتها الخامسة، وترؤس العراق للقمتين، مشيداً بكل الجهود التي بذلت في سبيل دعم القضايا العربية، وكل ما يساهم في دعم الاستقرار".