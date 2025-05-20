رئيس الوزراء يفتتح محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي بسعة 2 ميغاواط

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس افتتح محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي بسعة 2 ميغاواط".وأضاف ان "ذلك جاء في مستهل مشروع تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة المتجددة".