عون يتصل بالسوداني ويشكره على مبادرته خلال قمة بغداد

قدم العماد جوزاف عون، الثلاثاء، شكره الى على مبادرته خلال قمة التي عقدت قبل أيام، فيما أكد الأخير حرص على موقفه الثابت والمبدئي في دعم .

وقالت الرئاسة في بيان، "اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي شكره خلاله على مبادرته بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من في مسيرة التعافي في ".

واعتبر عون أن "هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن".

الى ذلك قال في بيان، "تلقى رئيس ، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية السيد عون".



وتناول الاتصال "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء".



وأكد "حرص العراق على موقفه الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، وضرورة أن يأخذ دوره في هذا الأمر".



من جانبه، هنأ عون رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح القمتين العربية والتنموية، اللتين احتضنتهما العاصمة ، بما تضمنتاه من مبادرات تدعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بموقف العراق ومساندته لبنان، مثمناً المبادرة التي أطلقها السوداني خلال مؤتمر في بغداد، بشأن التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة.

وشهدت القمة العربية التي احتضنتها بغداد في 17 ايار الحالي، اعلان رئيس السوداني عن اسهام العراق بـ40 مليون دولار لإعمار غزة ولبنان.



