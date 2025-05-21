13 % منها رُحّلت الى العام الحالي.. 372 دعوى نظرتها المحكمة الاتحادية في 2024

وبحسب تقرير المحكمة الذي اطلعت عليه ، فإن اجمالي الدعاوى التي عملت عليها المحكمة خلال العام 2024 بلغ 372 دعوى، تقسمت بواقع 70 دعوى مدورة من العام 2023، و302 دعوى جديدة وردت الى المحكمة خلال 2024.وأشار تقرير المحكمة الى حسم 323 دعوى فيما تبقى 49 دعوى تم تدويرها الى العام الحالي 2025، كما ورد الى المحكمة 17 امرا ولائيا خلال 2024 تم حسمها جميعها.