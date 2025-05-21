مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين

وذكر بيان مقتضب للمفوضية ورد لـ ، إنها "قررت تمديد فترة تحديث سجل الناخبين لنهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق ١٥/٦/٢٠٢٥".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية في 11 تشرين الثاني 2025.