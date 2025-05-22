بالأرقام.. عدد الأحزاب المجازة والتحالفات للانتخابات المقبلة

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ ، ان "الموقف النهائي بعد انتهاء مدة تسجيل التحالفات السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التسجيل، جاش على النحو التالي: عدد الأحزاب المجازة: 343 حزبًا، فيما بلغ عدد الأحزاب قيد التأسيس: 60 حزبًا".واشارت الى ان "عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 118 حزبًا، وعدد التحالفات السابقة: 66 تحالفًا"، مبينة ان "عدد التحالفات التي حصلت على شهادة المصادقة من قبل : 5 تحالفات".ولفتت الى ان "عدد التحالفات بانتظار المصادقة من قبل مجلس المفوضين: 11 تحالفًا، وعدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات: 25 تحالفًا، فيما وصل عدد القوائم المنفردة التي قدمت طلب إبداء الرغبة بالمشاركة: 16 قائمة".