الخارجية الأمريكية: اجتماع بين الوزير روبيو وبارزاني اليوم

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان تابعته ، إن "وزير الخارجية الامريكي ، من المقرر أن يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان في ، عند الساعة 01:30 مساءً بتوقيت ، و 08:30 بتوقيت ".وأضافت، أن "روبيو وبارزاني سيعقدان مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع".