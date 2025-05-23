الخارجية تنفي مزاعم نقل الوزير فؤاد حسين رسالة من ترامب إلى إيران

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "الوزارة اطّلعت على تقرير نُشر مؤخراً عبر أحد المواقع الإلكترونية وتناقلته بعض المنصات الإعلامية، تحت عنوان: " يُمهل أسبوعين لإخراج ميليشياتها من "،وقد زعم التقرير أن نائب ووزير الخارجية، ، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي إلى القيادة الإيرانية تتعلق بالمواضيع المشار إليها في عنوان التقرير".واكدت الوزارة بحسب البيان، أن "ما ورد في هذا التقرير لا يستند إلى أي مصدر رسمي، ويُعدّ نموذجاً لممارسات إعلامية غير مهنية تهدف إلى بث معلومات مغلوطة وكاذبة، والتأثير سلباً في الرأي العام من خلال محاولة ممنهجة لتشويه صورة العراق".وشددت الوزارة على، أن "البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن ووزارة الخارجية هي المصدر الوحيد المعتمد لأي معلومات تتعلق بالسياسات الخارجية للعراق، وذلك استناداً إلى مبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي".