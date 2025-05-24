السوداني: تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "استقبل اليوم السبت، رئيس السياسيين وليد السهلاني".وأكد "دعم الحكومة المستمر لشريحة السجناء السياسيين، وتوفير كل ما من شأنه أن يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، من خلال القوانين والتوجيهات والتشريعات".وأشار رئيس إلى أن "تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي، الذي يتمتع فيه جميع العراقيين اليوم بالحرية، بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم".