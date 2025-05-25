اجتماع برئاسة السوداني يقر توصيات تخص هيكلة الشركات العامة

اقر اجتماع برئاسة ، اليوم الأحد، توصيات عدة تخص هيكلة الشركات العامة.

وقال في بيان، "ترأس رئيس ، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة".

وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وآلية التي تستهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية، واصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، واعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييمها وإدارتها، بما يعزز موارد ودعم مستحقات العاملين في الشركات العامة وتطويرها".



وأقر الاجتماع "التوصية (أولا /1) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن تأسيس للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية، كما جرى إقرار التوصية (أولا/ 2) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن إعادة تصنيف الشركات المعنية".



كما جرى "إقرار التوصية (أولا/ 3) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن توصيات مؤتمر يوم العالمي، والتوصية (أولا/ 4) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، بجانب إقرار التوصية (أولا/ 5) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن صرف كميات وقود".