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رشيد والحكيم يؤكدان ضرورة مشاركة جميع العراقيين بالانتخابات
سياسة
2025-05-25 | 16:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
59 شوهد
أكد رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، ورئيس تيار الحكمة الوطني
السيد عمار الحكيم
، ضرورة مشاركة جميع العراقيين بالانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "
استقبل رئيس الجمهورية الدكتور
عبد اللطيف جمال رشيد
، اليوم الأحد ببغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة
السيد عمار الحكيم
".
وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية والدولية".
وأضاف البيان "تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز وحدة الصف الوطني ومواصلة العمل المشترك بين القوى السياسية وبما يحقق تطلعات العراقيين".
كما ناقش اللقاء "الاستعدادات المتواصلة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، حيث تم التأكيد على "ضرورة مشاركة جميع
أطياف
ومكونات الشعب العراقي".
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