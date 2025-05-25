رشيد والحكيم يؤكدان ضرورة مشاركة جميع العراقيين بالانتخابات

أكد رئيس الجمهورية ، ورئيس تيار الحكمة الوطني ، ضرورة مشاركة جميع العراقيين بالانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، " استقبل رئيس الجمهورية الدكتور ، اليوم الأحد ببغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة ".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان "تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز وحدة الصف الوطني ومواصلة العمل المشترك بين القوى السياسية وبما يحقق تطلعات العراقيين".

كما ناقش اللقاء "الاستعدادات المتواصلة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، حيث تم التأكيد على "ضرورة مشاركة جميع ومكونات الشعب العراقي".