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الحكومة العراقية تدين وترفض سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون
سياسة
2025-05-27 | 06:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
907 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
عبرت
الحكومة العراقية
، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها ورفضها سياسة التجويع المؤلمة، التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في
غزة
.
وقال المتحدث باسم الحكومة
باسم العوادي
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "لقد بات واضحاً، ومن دون شك، أن الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وصار يتخذ من الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية أدواتٍ أخرى للإمعان في قتل الفلسطينيين".
وأضاف
العوادي
، "لذا فإننا نهيب بجميع
الدول العربية
والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها، وتمارس أقصى درجات الضغط من أجل إيصال المواد الإغاثية والغذائية، في ظلّ تعنت وإصرار الكيان على الحرب الشاملة وإحداث المجاعة بين سكان
غزة
المحاصرين".
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