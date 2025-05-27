الحكومة العراقية تدين وترفض سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون

وقال المتحدث باسم الحكومة ، في بيان ورد لـ ، "لقد بات واضحاً، ومن دون شك، أن الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وصار يتخذ من الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية أدواتٍ أخرى للإمعان في قتل الفلسطينيين".وأضاف ، "لذا فإننا نهيب بجميع والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها، وتمارس أقصى درجات الضغط من أجل إيصال المواد الإغاثية والغذائية، في ظلّ تعنت وإصرار الكيان على الحرب الشاملة وإحداث المجاعة بين سكان المحاصرين".