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الحكيم يبحث مع السفير التركي في بغداد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي
سياسة
2025-05-27 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 شوهد
استقبل رئيس تحالف قوى
الدولة الوطنية
،
السيد عمار الحكيم
، الثلاثاء، السفير التركي لدى
بغداد
أنيل بورا إينان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين
العراق
وتركيا، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وأكد السيد
الحكيم
، وفق بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، "أهمية استثمار المشتركات التاريخية والجغرافية والثقافية لتعزيز التعاون بين
بغداد
وأنقرة، مشيراً إلى أن تعزيز هذه العلاقات سينعكس إيجاباً على استقرار وازدهار المنطقة ككل".
و شدد السيد الحكيم على "أهمية
مشروع طريق التنمية
، باعتباره مشروعاً استراتيجياً دولياً يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة
العراق
الاقتصادية ويخدم أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناتهم".
وفي ما يخص ملف المياه، دعا السيد الحكيم إلى مراعاة الظروف المناخية القاسية التي يواجهها العراق وارتفاع درجات الحرارة، مشدداً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بشأن الإطلاقات المائية بما يضمن
عدالة
التوزيع وتلبية احتياجات الشعب العراقي.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية التكامل في مجال الطاقة، وضرورة تحويل التحديات إلى فرص مشتركة تخدم البلدين، مؤكداً أن العراق وتركيا يمتلكان الكثير من الإمكانات التي يمكن توظيفها في هذا المجال الحيوي.
وفي الشأن الإقليمي، أعرب السيد الحكيم عن دعمه لإحلال السلام والاستقرار في
سوريا
، وتمكين جميع مكوناتها وضمان حقوقها، كما جدد ترحيبه بخطوة حزب
العمال الكردستاني
بحل نفسه وإلقاء السلاح، واصفاً إياها بالخطوة الصحيحة على طريق إنهاء الصراع.
وأشار أيضاً إلى ضرورة التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكداً امتلاك العراق لقاعدة بيانات وخبرات ميدانية واسعة في مواجهة الإرهاب وتكتيكاته.
واختتم السيد الحكيم اللقاء بالتأكيد على أهمية الانتخابات القادمة، واصفاً إياها بالمفصلية، لما تمثله من فرصة لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإدامة عجلة البناء والإعمار في العراق، وفق البيان.
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