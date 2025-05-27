مفوضية الانتخابات: على كل مرشح تقديم قائمة تضم أسماء 500 ناخب يدعمونه

- سياسة

أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، تعليمات للترشح في الانتخابات النيابية والمحلية، وبينها ضرورة تقديم المرشح قائمة تضم أسماء 500 ناخب داعم لترشحه.

وسمحت المفوضية للموظفين المدنيين بالأجهزة الأمنية والقضاة المستمرين في الخدمة بالترشح. وأشارت إلى إمكانية ترشح الشخص في الانتخابات ضمن محافظة غير مقيم بها.

