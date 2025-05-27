بغداد تتسلم مبنى بعثة "يونامي" في الموصل

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان، "تسلّمت ، اليوم الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة لمساعدة (يونامي) في مدينة ".وتأتي هذه الخطوة بحسب "تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة (يونامي) هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة".وأضاف "تشيد الحكومة بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق، كما تثني على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق".