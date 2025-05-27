رشيد وزيدان يؤكدان ضرورة احترام سيادة القانون

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إلغاء توصية أمريكية بشأن لقاحات تخص "كورونا"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527783-638839703019459946.jpg
رشيد وزيدان يؤكدان ضرورة احترام سيادة القانون
سياسة
2025-05-27 | 15:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
153 شوهد
أكد رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، ورئيس
مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
، ضرورة احترام سيادة القانون.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور
عبد اللطيف جمال رشيد
، اليوم الثلاثاء ببغداد،
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
".
وجرى خلال اللقاء، "بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية وترسيخ دورها في خدمة الصالح العام"، بحسب البيان.
وثمن رئيس الجمهورية "دور
السلطة القضائية
في تكريس مبادئ النزاهة والشفافية"، مؤكدا أهمية استمرار التعاون البنّاء بين السلطات الثلاث، وبما يعزز استقرار مؤسسات الدولة ويخدم المصلحة العليا للبلاد.
من جانبه، أكد
زيدان
حرص
مجلس القضاء الأعلى
على تطبيق العدالة وسيادة القانون، مضيفاً أن "السلطة القضائية مستمرة في تطوير آليات العمل القضائي وتلبية تطلعات المواطنين في إنفاذ القانون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
حكومة كردستان تؤكد لوفد برلماني: ضرورة احترام النظام الاتحادي والدستور العراقي
08:25 | 2025-05-05
رشيد والحكيم يؤكدان ضرورة مشاركة جميع العراقيين بالانتخابات
16:37 | 2025-05-25
العراق وفنزويلا يشددان على أهمية اعتماد الحلول السياسية للأزمات واحترام سيادة الدول
11:26 | 2025-04-12
الاعرجي ومسؤول استرالي: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة واحترام حقوق الإنسان
12:34 | 2025-05-25
رشيد
زيدان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
اقتصاد
37.21%
09:57 | 2025-05-26
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
09:57 | 2025-05-26
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
22.76%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
21.6%
03:51 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:51 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
18.43%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
الأكثر مشاهدة
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل "هوس"؟ - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
العراق في دقيقة
27-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
Live Talk
رقص الباليه في العراق بين الفن والتحديات - الحلقة ٣٨ | 2025
10:30 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
اخترنا لك
السوداني: العراق عاد ليستأنف دوره في قيادة العالم العربي
15:50 | 2025-05-27
الزرفي يتحدث عن منطقة الشرق الاوسط: ستصبح أهم من أوروبا بشرط
15:46 | 2025-05-27
بغداد تتسلم مبنى بعثة "يونامي" في الموصل
14:34 | 2025-05-27
العراق يتسلم رسالة من سلطان عُمان
14:21 | 2025-05-27
بينها يخص الكهرباء والسكائر الالكترونية والعقارات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
12:47 | 2025-05-27
مفوضية الانتخابات: على كل مرشح تقديم قائمة تضم أسماء 500 ناخب يدعمونه
11:00 | 2025-05-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.