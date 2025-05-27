رشيد وزيدان يؤكدان ضرورة احترام سيادة القانون

أكد رئيس الجمهورية ، ورئيس ، ضرورة احترام سيادة القانون.





وجرى خلال اللقاء، "بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية وترسيخ دورها في خدمة الصالح العام"، بحسب البيان. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور ، اليوم الثلاثاء ببغداد، القاضي ".وجرى خلال اللقاء، "بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية وترسيخ دورها في خدمة الصالح العام"، بحسب البيان.

وثمن رئيس الجمهورية "دور في تكريس مبادئ النزاهة والشفافية"، مؤكدا أهمية استمرار التعاون البنّاء بين السلطات الثلاث، وبما يعزز استقرار مؤسسات الدولة ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

من جانبه، أكد حرص على تطبيق العدالة وسيادة القانون، مضيفاً أن "السلطة القضائية مستمرة في تطوير آليات العمل القضائي وتلبية تطلعات المواطنين في إنفاذ القانون".