اعتبر ، الثلاثاء، أن عاد ليستأنف دوره في قيادة العالم العربي، فيما أشار الى أن أداء الحكومة حرك اهتمام الشباب بأهمية المشاركة بالانتخابات المقبلة.



وقال في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية، "فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات، وعقدنا جلسات ما بين وإيران والأردن وطهران ومصر وإيران".

وأضاف "نحن نتذكر لإيران أنها وقفت معنا في حرب 2014".

وأشار السوداني الى أن "ما يميز العراقي لديه اعتزازًا ببلده وعزة نفس وكرامة لا تسمح له أن يكون أسيرًا أو تابعًا لأحد".



وبشأن ، قال السوداني "لا نريد من سوريا سوى تطبيق الاتفاقيات والحفاظ على سوريا موحدة مستقرة وأن تتصدى للإرهاب".



وأكد "سددنا الثغرات التي كان يتسلل منها خصوم ونجحنا في تحقيق إنجازات على الأرض أعادت الثقة للمواطن"، مضيفا "الفساد كان كبيرًا وهناك جهود تُبذل لتحقيق نهضة والمواطن يشعر بالثقة".

ولفت الى أن "أداء الحكومة حرك اهتمام الشباب والأجيال الجديدة بأهمية المشاركة في الانتخابات"، مشددا بالقول "نحن لم ننجز البنية التحتية فقط ولم يقتصر جهدنا على البناء والتعمير فقط بل شيّدنا بنية معلوماتية".



وتابع السوداني "العراق عاد ليستأنف دوره في قيادة العالم العربي"، مردفا "العراق الجديد لا يقبل أن يكون تابعًا لأحد، العراق قوي ومستقر".