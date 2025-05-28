التجارة الإيرانية: كهرباءنا "مهمة استراتيجية" وإلا سنفقد العراق "لصالح السعودية"

وقال رئيس في آرش نجفي، إن " تدعو الله أن تقوم بتزويد بالكهرباء وان تفعل ذلك فوراً".وأضاف: "اليوم نحن في خطر فقدان العراق، والشيء الصحيح الذي ينبغي علينا فعله هو أن نولد الكهرباء بأنفسنا ونزوده بها"، معتبرا أن "وجود كهربائنا في السوق العراقية مهمة استراتيجية، وإلا فإن السعودية ستحل محلنا".