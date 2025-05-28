الاعرجي يدعو نظيره السويسري لزيارة العراق.. هذا ما بحثاه

وذكر للأعرجي، في بيان ودر لـ ، أن الأخير "التقى الفيدرالي السويسري، لو تشينجر، على هامش الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية ".وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أبدى الجانب السويسري دعمه الكامل للعراق وفي جميع المجالات".وتابع البيان، أن "اللقاء بحث إقامة في جنيف في شهر سبتمبر المقبل، والخاص بمخيم السوري".ووجه ، "دعوة رسمية لزيارة مستشار الفيدرالي السويسري إلى ، حيث أبدى الجانب السويسري موافقته على دعوة الزيارة".