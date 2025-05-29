الأعرجي يكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني الى مصر

وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ ، إن " التقى في العاصمة الروسية ، اليوم وكيل وزير الخارجية المصري لشؤون الأمن حفني محمود" .وأضاف المكتب، أن "هذا اللقاء يأتي على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو".وتابع المكتب، أن "اللقاء بحث تمتين العلاقات الأخوية بين ومصر وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والاستثمار والسياحة".وأوضح المكتب، "كما جرى التطرق الى التحديات التي تواجه قطاع غزة واليمن والسودان".وبحسب البيان، أشاد الأعرجي، بزيارة إلى وحضوره ، كما جرى بحث الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية والتي تؤكد عمق العلاقات التأريخية بين البلدين الشقيقين .ولفت المكتب، الى ان "الجانبين أكدا على أهمية سلامة الملاحة الدولية"، مشددين على "أهمية الحلول السياسية في لأنها الطريق الأمثل لاستقراره".