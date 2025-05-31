ابرز الملفات التي سيبحثها عون في العراق خلال زيارته غدا

وقال المصدر ان " جوزاف سيجري يوم غد الاحد زيارة رسمية الى العاصمة ، على رأس وفد وزاري رفيع".واضاف ان "عون والوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وجملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية تخص التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الطاقة والاستثمار والصحة والتعليم".