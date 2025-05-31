السوداني لوفد امريكي: بناء الرؤية الشاملة للعراق وفق حجم التحول الاقتصادي والتنموي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "رئيس ، استقبل اليوم السبت، عضوة ، ولجنة العلاقات الخارجية في الأمريكي، السيناتور جاكي روزن، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال لدى ".وشهد اللقاء "البحث في مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، ومضي العراق في التعافي الاقتصادي، وتأكيد ".وأشار الى "أهمية تعميق العلاقات مع في مختلف المجالات، ومواصلة الحوار الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتأكيد سيادة العراق، والقيم المشتركة، في إطار الاتفاقات والشراكة الستراتيجية بين البلدين الصديقين".من جانبها، أكدت السيناتور روزن "حرص بلادها على بناء علاقات مستدامة مع العراق، مشيدة بما تشهده وباقي المدن العراقية من تقدم، وبقدرة على تجنب الصراعات الإقليمية، بما يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، وازدياد أهميته في المنطقة".