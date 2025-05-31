السوداني ورشيد يؤكدان ضرورة إيجاد حلول جذرية للالتزامات المالية بين بغداد وكردستان

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل رئيس الجمهورية ، وشهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية وسير تنفيذ برامج الحكومة".وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على "ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية بين وحكومة إقليم ، من خلال الخطوات وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار ، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز".كما شهد اللقاء التشديد على "أهمية توحيد الصف الوطني من أجل تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي في عموم البلاد، والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بوصفها ركيزة أساسية للعملية الديمقراطية، لتكون النتائج معبرة عن إرادة وخيار الشعب العراقي، وبما يسهم في دعم مسيرة البناء والإعمار والتنمية في ظل عراق آمن ومستقر".