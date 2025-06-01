ملفات عدة على طاولة لقاء السوداني والرئيس اللبناني

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم في مراسم استقبال رسمية، رئيس الجمهورية وجرى خلالها استعراض حرس الشرف وعزف لكلا البلدين".وأضاف المكتب، أن "الجانبين سيعقدان مباحثات رسمية، تتناول مجمل العلاقات العراقية اللبنانية، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد والمجالات، إضافة الى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".