السوداني يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس اللبناني

وخلال الاجتماع، أكد حرص حكومة وشعباً على دعم وتقوية مؤسسات الدولة فيه، والوقوف الى جانب الشعب اللبناني ورفض أي اعتداء على السيادة أو تدخل خارجي يحاول النيل من إرادته المستقلة.من جانبه، أعرب عن شكره وتقديره لمواقف العراق المبدئية والعملية تجاه لبنان خاصة في الظروف الصعبة التي مرّت على اللبنانيين.