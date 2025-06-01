اعلان خلو 3 مواقع ببغداد من "الاشعاع".. وأول مفاعل عراقي نووي قيد الانشاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ممثلية التربية في أربيل تعلن نتائج السادس الابتدائي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528292-638843709835164508.jpg
اعلان خلو 3 مواقع ببغداد من "الاشعاع".. وأول مفاعل عراقي نووي قيد الانشاء
سياسة
2025-06-01 | 06:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أعلن رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي
نعيم العبودي
، اليوم الاحد، خلو ثلاث مواقع ضمن مجمع التويثة
جنوب شرق
العاصمة
بغداد
من أي تلوث إشعاعي، مشيرا الى قرب انشاء اول مفاعل نووي سلمي في
العراق
.
وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي تابعته
السومرية نيوز
، إن "المواقع المعالجة هي مختبرات لاما الفرنسية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة الإيطالية ومفاعل تموز 2 البحثي النووي"، مؤكدا أن "هذه المواقع خضعت إلى عمليات مسح إشعاعي شامل وفقا لمنهجيات علمية دقيقة وشراكة وطنية مع المؤسسات ذات العلاقة وقد أثبتت جميع نتائجها خلو المواقع من أي مخلفات إشعاعية قد تشكل تهديدًا للصحة العامة".
وأعلن العبودي "قرب التوقيع على اتفاق مرتقب مع مؤسسة الطاقة الذرية الصينية بشأن وضع حجر الأساس لأول مفاعل تدريبي من نوع المنظومة تحت الحرجة في
العراق
"، مشيرا الى أنه "مشروع تعليمي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والباحثين في مجالات
الفيزياء
النووية والتقنيات الإشعاعية السلمية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني: أكثر من مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء ضمن الإجازات الاستثمارية
06:55 | 2025-03-08
المسعودي يعلن انشاء مدينة لراحة الحجاج العراقيين في "حائل" السعودية وإنترنت مجاني بالحافلات
06:28 | 2025-05-05
المفاعلات النووية الإيرانية تحت النيران الإسرائيلية
03:45 | 2025-05-30
أحمد سعد يحصد تفاعلاً على مواقع التواصل.. "انا عطشان"
09:22 | 2025-04-19
مفاعل نووي عراقي
خلو العراق من الاشعاع النووي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام
محليات
29.03%
03:08 | 2025-05-31
خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام
03:08 | 2025-05-31
تربية كربلاء تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي
محليات
27.01%
06:06 | 2025-05-31
تربية كربلاء تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي
06:06 | 2025-05-31
بدءاً من الغد.. بطاقات الدفع لهذه المصارف تتوقف خارج البلاد
اقتصاد
24.22%
07:22 | 2025-05-31
بدءاً من الغد.. بطاقات الدفع لهذه المصارف تتوقف خارج البلاد
07:22 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
محليات
19.74%
15:02 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
15:02 | 2025-05-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
اخترنا لك
السوداني يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس اللبناني
06:14 | 2025-06-01
السوداني يؤكد دعم العراق التوافق السياسي الداخلي في لبنان وإدانة اعتداءات اسرائيل
05:42 | 2025-06-01
المحكمة الاتحادية تتسلم دعوى قضائية بشأن رواتب كردستان
05:34 | 2025-06-01
تفاصيل اجتماع رشيد وعون في بغداد.. التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي
05:34 | 2025-06-01
ملفات عدة على طاولة لقاء السوداني والرئيس اللبناني
04:42 | 2025-06-01
الرئيس اللبناني من بغداد: هذه الزيارة تجسد حرصنا على تطوير العلاقات مع العراق
04:13 | 2025-06-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.