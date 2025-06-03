الدعايات الانتخابية المبكرة تبدأ.. هل هي "حرية شخصية"؟

وأكدت أمانة أنها "تنتظر التعليمات والضوابط الرسمية الصادرة عن لتنظيم الحملات الانتخابية بشكل قانوني".ووفقا للصحيفة الرسمية، فأن ظهور صور وشعارات لعدد من الشخصيات مثبتة على الجزرات الوسطية في أحياء عدة، إضافة إلى يافطات تحمل عبارات شكر من أهالي تلك المناطق لأشخاص معينين بدعوى تقديم خدمات، وهو ما يُعد شكلاً مبكرًا من الدعاية الانتخابية المخالفة للمعايير القانونية.علماً أن الحملات الانتخابية الرسمية تبدأ فقط قبل شهر من يوم الاقتراع المحدد في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل.وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المفوضية لم تعلن حتى الآن أرقام الكتل السياسية والمرشحين، ولهذا فإن أي صور موجودة في عدد من مناطق هي بادرة من مواطنين لأشخاص قدموا خدمة في منطقة معينة".وأضاف، أن "الأمانة بانتظار إجراءات وضوابط للتعامل مع المرشحين خلال الحملة الإعلامية لهم، التي ستكون سارية في العاصمة بغداد".وأكد الجنديل "وجود عدة قوانين وضوابط تحكم عملية إعلان المرشحين لبرامجهم الانتخابية وصورهم في الشوارع، وستطبق على الجميع من دون استثناء".من جانبها، اعتبرت المستقلة للانتخابات وجود مثل هذه الصور "حرية شخصية" لصاحبها، ولا يعد مرشحاً للانتخابات لغاية الآن.وقالت المتحدث الرسمي باسم المفوضية، ، للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إن "المدة الممنوحة لتقديم قوائم المرشحين التي بدأت في الخامس والعشرين من أيار، لا تزال مفتوحة لغاية الرابع والعشرين من حزيران الجاري".وأضافت، أن "المفوضية لم تجر لغاية الآن قرعة للأحزاب أو القوائم المنفردة أو المرشحين بشكل عام، ولهذا فإن الصور الموجودة في بعض المناطق هي جزء من (حرية شخصية) لكون الشخصية لم تكتب رقم التحالف أو تسلسله لغاية الآن"، مؤكدةً أن "المرشحين رسمياً يجب أن يصادق عليهم من قبل بعد التحقق من أهليتهم."