الأعرجي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية على طاولة واحدة في بغداد

وتابع، ان " اللقاء ناقش أيضا، التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم الاستقرار في "، مشيرا الى ان " الدبلوماسية هي الحل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى دعم للاتفاق بين وأميركا من خلال المفاوضات والحوار".

وذكر لمستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين وواشنطن، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".وفيما يتعلق بملف مخيم السوري، أكد أن " ستعقد مؤتمراً في جنيف في شهر أيلول المقبل، من أجل عودة العوائل من المخيم إلى بلدانهم.كما أكد الجانبان "على تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ودعم الاستثمار في العراق".