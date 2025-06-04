التميمي: ليس هنالك استغلال لمقاتلي الحشد في الانتخابات

اعتبر آمر في أبو تراب ، الأربعاء، أنه ليس هنالك استغلال لمقاتلي الحشد الشعبي في الانتخابات، فيما أشار الى أن الحشد العشائري موجود من زمان.

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "شعار السلاح ملك الدولة غير مطبق وهناك شيء معنوي في الحشد تأسيسه وفتواه".

وأضاف أن " هو بعيد عن الصراعات ولديه رؤية مهمة لصالح "، معتبرا أن "الحشد العشائري هو موجود من زمان وليس وليد اليوم".

ولفت التميمي الى أنه "ليس هنالك استغلال لمقاتلي الحشد الشعبي في الانتخابات"، مستدركا بالقول "نسبة استغلال مقاتلي الحشد في الانتخابات لا تتجاوز 2%".

واعتبر آمر في الحشد الشعبي "عدم وجود التيار الصدري في الانتخابات المقبلة مشكلة"، مضيفا "نتمنى المعادلة الشيعية من طرفين".