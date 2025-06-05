حسين والمالكي يبحثان حفظ الاستقرار السياسي وحل الخلافات بالحوار

وقال للمالكي في بيان ورد لـ ، إن "الأخير استقبل بمكتبه اليوم نائب رئيس وزير الخارجية ، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وأهمية تعزيز دور على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأضاف أن اللقاء شهد "مناقشة مواضيع تتعلق بعلاقة الحكومة مع الإقليم".ونقل البيان عن رئيس ائتلاف دولة القانون تأكيده "على ضرورة معالجة جميع القضايا العالقة بين واربيل، عبر الحوار من اجل الحفاظ على استقرار الوضع السياسي وإيجاد فهم مشترك يجمع القوى السياسية، والتأسيس لمرحلة جديدة تكون من مقوماتها الاستقرار السياسي والأمني".