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هيئة الحج تحصد المركز الأول بجائزة "لبيتم" لبعثة الحج الأعلى تقييماً بالمعايير
سياسة
2025-06-08 | 14:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 شوهد
فازت بعثة
الحج العراقية
، اليوم الاحد، بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1446 هجرية.
وذكرت البعثة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "وزير
الحج
والعمرة السعودي
توفيق الربيعة
وخلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة
الحج العراقية
الشيخ
سامي المسعودي
الجائزة الكبرى
كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".
وأشارت الى، أن" حصول
العراق
على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها
وزارة الحج والعمرة السعودية
لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".
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