هيئة الحج تحصد المركز الأول بجائزة "لبيتم" لبعثة الحج الأعلى تقييماً بالمعايير

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ ، أن "وزير والعمرة السعودي وخلال الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة لمكاتب شؤون حجاج العالم الاسلامي، سلم رئيس بعثة الشيخ كأفضل بعثة حاصلة على أعلى نسبة في المعايير والمواصفات المطروحة".وأشارت الى، أن" حصول على الجائزة جاء وفق أرقام ومعايير اعتمدتها لجميع بعثات الحج الإسلامية لموسم الحج الحالي".