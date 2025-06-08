ما حقيقة فيديو تجول "ياسر برزاني" في موناكو

إلا أن التحقق من المصدر أظهر أن الفيديو يعود لشخص فرنسي وليس له أي صلة ببارزان.وانتشر المقطع بشكل واسع ليثير تكهنات حول هوية الشخص الظاهر فيه، قبل أن يبادر مستخدمون بالتشكيك في صحته، موضحين أن الوجه والمكان لا يتطابقان مع .وبعد البحث، تبيّن أن الرجل في التسجيل هو فرنسي، وفقًا لمصادر إعلامية.