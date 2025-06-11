توقع برلماني بوصول جداول 2025 قريبًا واستعداد لجلسة استثنائية

وتوقع عضو اللجنة الماليَّة، النائب ، أنْ تصل جداول قانون الموازنة العامَّة لعام (2025) إلى مجلس النوّاب في وقتٍ قريب، مشيراً إلى أنَّ وصولها مرتبطٌ بإتمام الحكومة عمليَّة إعدادها رسميّاً.وقال كوجر ان البرلمان مستعد لعقد جلسة استثنائية فور ورود الجداول بشكلٍ رسميّ، بهدف مناقشتها وإقرارها بسرعة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح النائب أنَّ اللجنة الماليَّة لا تتوقع أنْ تشهد الجلسة مناقشةً مطوَّلةً أو نقاشاتٍ معمَّقةً بشأن جداول الموازنة الجديدة، نظراً لأنها لنْ تشهد تغييراتٍ جوهريَّةً مقارنةً بموازنة العام الماضي، التي تمَّ إقرارها على مدى ثلاث سنواتٍ من دون تعديلاتٍ تُذكر.وأشار إلى أن هذا الأمر توجّهاً واضحاً في البرلمان نحو تسهيل إجراءات إقرار الجداول بهدف ضمان سرعة تفعيل الصرف الماليِّ واستمرار تنفيذ المشاريع وتنفيذ الخدمات خلال المدَّة المتبقية من العام.ولفت كوجر إلى أنه حتى في حال وجود بعض التعديلات الطفيفة ضمن مشروع الموازنة، فإنَّ التوجّه الغالب هو تمرير القانون كما ورد من الحكومة، وذلك حفاظاً على استقرار العمليَّة الماليَّة والاقتصاديَّة، وتفادي أيِّ تأخيرٍ قد يُؤثر سلباً في الأداء الحكوميِّ واحتياجات المواطنين.