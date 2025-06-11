السوداني يستقبل وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا.. "تأكيد على الوحدة"

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في ، والتأكيد على دعم الجهود الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة والتعايش السلمي، وتدعيم الاستقرار والسلم الاجتماعي".وأكد رئيس ، خلال اللقاء، "أهمية استقرار سوريا، وما يمثله للأمن الوطني العراقي، مشيراً إلى أهمية مشاركة جميع فئات الشعب السوري في التأسيس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة، وإدانة أي مساس بها".